Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor’u devirdi! Hayati galibiyet…

Süper Lig'in 32. haftasında ligde kalma savaşı veren Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Karadeniz ekibi hayati bir galibiyete imza attı.

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Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor lig ikinci Konyaspor’u sahasında devirmeyi başardı… Sahasında daha önce Trabzonspor’u da mağlup eden Rize, Konya’yı da yenerek büyük bir işe imza attı. Bülent Korkmaz yönetiminde kalan haftalarda alabileceği tüm puanları toplamak isteyen Çaykur Rizespor seyircisi önünde 3 puana uzandı.

26. dakikada Zymer Bytyqi ile deplasmanda öne geçen Konyaspor’a 43’te Yannick Bolasie ile karşılık veren Çaykur Rizespor ikinci yarıya ümitli gitti. 69’da Amilton’un ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kalan Konyaspor 77’de Joel Pohjanpalo’nun kafa golüne engel olamadı.

İç sahada müthiş bir grafik çizen Pohjanpalo Konyaspor’u da boş geçmedi ve attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Kalan dakikalarda skoru koruyan Çaykur Rizespor 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 29’a çıkardı, Konyaspor ise 58 puanda kaldı. Rizespor gelecek hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.