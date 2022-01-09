Çaykur Rizespor, Trabzonspor’dan Yusuf Sarı’yı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Trabzonspor’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı’yı renklerine bağladı. Abdullah Avcı’nın ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Yusuf Sarı bir başka Karadeniz ekibine imzayı attı.

Ligin ilk yarısını bordo-mavili ekipte geçiren genç oyuncu, ikinci devreden itibaren Rize ekibinde forma giyecek. 2019 yazında Marsilya’dan 250 bin Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncunun 6 ay kalan sözleşmesi uzatılmamıştı.