Çaykur Rizespor ve Konyaspor’un müthiş düellosu: 5-3

Süper Lig’de tehlike hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesinde Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor kozlarını paylaştı.

Son haftalarda galibiyete hasret kalan Konyaspor, Haubert Sitya’nin 6. dakikada, Sokol Cikalesshi’nin 11. dakikada attığı gollerle maçın hemen başında 2-0’lık üstünlüğü sağladı.

Ancak oyundan kopmayan Rizespor, 21. dakikada Domjan Dokovic ve 27. dakikada Konrad Michalak’ın golleriyle ilk yarıyı 2-2’lik beraberlikle tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan ev sahibi Rizespor, 68. dakikada Loic Remy ile 3-2’lik üstünlüğü sağladı. Sakatlığı nedeniyle 20 maçta forma giyemeyen ve son 3 maçta takımla sahaya çıkan Fransız golcü, 27 hafta sonra golle tanışmış oldu.

Konyaspor’un beraberlik için yüklendiği dakikalarda rakip savunmadaki açıkları iyi değerlendiren Rizespor, 74’te Braian Samudio’nun, 82’de Adil Demirbağ’ın kendi kalesine attığı gollerle rahat bir nefes alarak durumu 5-2’ye getirdi.

Konuk ekip 86. dakikda Artem Kravets’in kafa golüyle skoru 5-3 yapsa da, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor gol düellosuna dönüşen maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 42 yapan ve 11. sıraya yükselen Rizespor, 41 puanla 13. sırada kalan Konyaspor’un önüne geçmiş oldu.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor, 4 gün sonra sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise 3 gün sonra deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.