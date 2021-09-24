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Çaykur Rizespor yeni teknik direktörünü açıkladı: Hamza Hamzaoğlu

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Çaykur Rizespor yeni teknik direktörünü açıkladı: Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig’in ilk 6 haftasında 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamayla Bülent Uygun’un yerine Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun getirildiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor’un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Hamzaoğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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