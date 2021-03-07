Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun dönemi başladı

Son olarak Marius Sumudica’nın çalıştırdığı Çaykur Rizespor’da, teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun getirildi. Sezona Stjepan Tomas ile başlayan Rizespor, 25 Ocak’ta Marius Sumudica ile anlaşma imzalamıştı. Ancak sadece 7 maç dayanabilen Sumudica’nın ardından Bülent Uygun ile sözleşme imzalayan Rizespor, 7 ayda üçüncü hoca değişikliğini yaptı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 49 yaşındaki deneyimli teknik adam, Süper Lig’de en son Denizlispor’u çalıştırmıştı. Şubat 2020-Temmuz 2020 tarihlerinde Denizlispor’da görev yapan Uygun, daha önce Sivasspor, Bucaspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor gibi takımların başında yer aldı.

Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri’nde kariyerine devam eden Uygun, Umm Salal ve Al-Rayyan ekiplerinde görev aldı.

İşte Rizespor’dan yapılan açıklama:

“Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bülent Uygun'a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.”

BİLGİLENDİRME| Teknik Direktör Bülent Uygun İle 1,5 Sezonluk Anlaşmaya Varıldı https://t.co/3K8yw6dvT1 pic.twitter.com/kD9j1JD9VQ — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 7, 2021

Çaykur Rizespor Futbol A Takımı Teknik Ekibi

Bülent UYGUN – Teknik Direktör [UEFA Pro Lisans]

Sefer YILMAZ – Yardımcı Antrenör [UEFA Pro Lisans]

Bülent BÖLÜKBAŞI – Antrenman Planlama [UEFA Pro Lisans]

Muhammet KÖSEOĞLU – Kaleci Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Ömer Faruk MAHİR – Yardımcı Antrenör [UEFA A Lisans, TFF Tutor]

Ersin AKA – Atletik Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Toprak KIRTOĞLU – Bireysel Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]

Oğulcan AYDIN – Maç ve Performans Analizi Antrenörü [TFF Analiz]

Fahri TATAN – Maç İzleme – Scout Antrenörü [UEFA A Lisans]