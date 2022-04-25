Çaykur Rizespor’da istifa

Çaykur Rizespor'da sportif direktörlük görevini yürüten Fahri Tatan istifa etti.

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Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor’da 26 Haziran 2021 tarihinden itibaren sportif direktörlük görevini yürüten Fahri Tatan görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, “26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir. Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.