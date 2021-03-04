Çaykur Rizespor’da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Rumen çalıştırıcı Marıus Sumudıca dönemi sona erdi. Kayserispor maçı sonrası Başkan Hasan Kartal ile bir araya gelen ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alan Sumudica’nın ayrılığı resmen açıklandı.

Çaykur Rizespor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, dün yaptığı açıklamada, “Maalesef hocamızla istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Bazen olmuyor. Dün akşam Kayserispor maçı sonrası kendisinin bir görüşme talebi oldu. Başkanımızla görüştüler. Ama nihai kararı bugün yapılacak olan toplantıda vereceğiz” demişti.

Rizespor’dan bugün yapılan duyuruda, “Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

BİLGİLENDİRME | Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/UPi3izGzas — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 4, 2021

Hiç galibiyeti yoktu

Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı. 7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

“Hayatımı yedek kulübesinde kaybetmek istemiyorum”

Tecrübeli çalıştırıcı Sumudica, Kayserispor karşılaşmasından sonra istifa sinyallerini şu sözlerle vermişti:

“Kariyerimdeki 20 senedir ilk defa bir takımı çıkışa geçiremedim. Bu beni üzüyor. Bu benim hatam, kimseyi suçlamıyorum. Ligin devre arasında almam benim hatamdı. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Rizespor taraftarlarından aldığımız kötü sonuçlardan dolayı teşekkür ediyorum. Yönetime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize güveniyorlardı ama bugün bence yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü takımla benim aramda uyuşmazlık var. Hayatımı yedek kulübesinde kaybetmek istemiyorum.”