Çaykur Rizespor’dan Hamza Hamzaoğlu iddialarına çok sert tepki

Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan açıklamada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun istifa edeceği yönündeki iddialar üzerine çok sert bir tepki geldi. Karadeniz ekibinden yapılan resmi açıklamada, ''Kendini bilmez Rizespor haini birkaç çapulcu'' ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun takımı bırakacağı ve yönetime cuma gününe kadar süre tanıdığı iddiaları ile gündeme gelen haberler sonrası bir açıklama yayınladı. Tecrübeli teknik adamla yola devam ettiklerini belirten Karadeniz ekibi sert ifadelerle tepki gösterdi. Rizespor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

”Bazı sosyal medya hesaplarında takımımızın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun mutsuz olduğu, memnuniyetsizliğini yönetimle paylaştığı ve cuma gününe kadar süre verdiği, aksi taktirde istifa edeceği paylaşımları yapılmaktadır.

‘RİZESPOR HAİNLERİ SONUÇSUZ KALACAKTIR’

Kendini bilmez Rizespor haini birkaç çapulcunun yönetimimizi ve teknik direktörümüzü bir tartışma ortamının içine çekmesi ve bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmasının planlı bir yıpratma operasyonun bir parçası olduğunun farkındayız.

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur. Kendisinin başarılı olacağından ve görevini hakkıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur.

Buradan senaryo devşirerek yönetimimizi ve teknik heyetimizi töhmet altında bırakma çabası Rizespor hainleri için sonuçsuz kalacaktır.

Gerçek Rizespor taraftarlarımıza saygıyla duyururuz.”