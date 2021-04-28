Çaykur Rizespor’dan Sergen Yalçın tepkisi! ‘Saldırmasının, küçümsemesinin anlamı yok’

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı. Maç sonunda konuşan Bakır, karşılaşmada Sergen Yalçın’ın kendilerini küçümsediğini ve kendilerine saldırdığını iddia etti.

Hasan Bakır’ın açıklamaları şu şekilde:

“Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, fair-play ruhunu ortadan kaldırır. Rakip kazandı, tebrik ediyoruz ama maçın geneline baktığımızda sempatiyi ortadan kaldıracak çok hareket gördük. Sergen Hoca’nın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Kulüp olarak kötü oyunumuzun nedenini soracağız ama şu bir gerçek ki sahada hiç göze hoş gelir, anlaşılır hareketler olmadı ancak hakem de hafta içi eleştirilerin etkisinde kaldı herhalde ki hem Beşiktaş kulübesine, hem Beşiktaşlı oyuncuların anlamsız tepkilerine ayak uydurdu. Bu üzücü, Türk futbolu yıllardır bununla uğraşıyor, bunlar Türk futbolunun kurtulması gereken prangalardır.”

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“SERGEN HOCA 10 KEZ ATILMASI LAZIMDI”

“Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım. Hakem korkuyor, demek ki konuşan, futbolu saha dışında yürütmeye kalkanlar kazanıyor, öyle bir gün oldu. Yardımcı hocamızın sarı kart gördüğü yerde Sergen hocanın 10 kez kırmızı görmesi lazımdı.”