Çaykur Rizesporlu Baiano, Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart gördü

Çaykur Rizesporlu Baiano, Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftası Rize’de başladı. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında Çaykur Didi Stadı’nda oynanan maçın 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı.

Rizesporlu Baiano, Crespo ile girdiği ikili mücadelede rakibine yaptığı faulün ardından çok sinirlendi. Rakibine doğru eğilen ve kızgın şekilde bir şeyler söyleyen Brezilyalı futbolcu, kendisini sakinleştirmeye gelen arkasındaki Kim Min Jae’nin suratına vurunca hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Süper Lig’in en çok kırmızı kart gören futbolcusu olan Çaykur Rizesporlu Baiano, bu sezon 4. kırmızı kartı gördü. 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Sivasspor, Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kırmızı kartla oyundan atıldı.