Çaykur Rizespor’un yeni başkanı İbrahim Turgut oldu

Çaykur Rizespor'da gerçekleşen seçimli genel kurulda tek aday olan İbrahim Turgut, oy çokluğu ile kulüp başkanlığına seçildi.

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İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde, divan başkanlığını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yaptığı, Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimde, tek aday olan olan Rizeli iş insanı İbrahim Turgut, Rizespor’un 37. başkanı oldu.

Turgut’a, eski başkan Tahir Kıran tarafından rozeti takıldı.

TURGUT: DÖRT ELLE TAKIMIMIZA SARILMALIYIZ

Başkan İbrahim Turgut, konuşmasında, “Ben bir Rizespor başkan adayı olarak Çaykur Rizespor’un sportif başarısını hedefleyen bir yapı oluşturmak için aday olduğumu, kıymetli kurul üyeleri ve çalışanlarıyla beraber ve takımın başarı seviyesini arttırmak için mücadele edeceğimi belirtmek isterim. Önceki dönemlerde yapılan hizmetlerin yenilerini ekleyerek gücümüze güç katacağız. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Rizespor’un kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugün öncelikle kollarımızı sıvayarak dört elle takımımıza sarılmalıyız” ifadelerini kullandı.

KIRAN: RİZESPOR’A YAPILAN HAİNLİKLERİ…

Tahir Kıran ise yeni başkan olan İbrahim Turgut’a başarılar dileyerek, “Geçen sene tam da bu zamanlarda genel kurulumuz teveccüh gösterip bu şanlı görevi bize verdi. Futbolun kendine has çok çetin ve zor şartlarında bize verdiğiniz büyük destek ve güveniniz, bize daha da büyük sorumluluklar yükledi. Burada yaşadığımız sıkıntıları, uğradığımız haksızlıkları, karşılaştığımız engelleri ve en önemlisi Çaykur Rizespor'a yapılan hainlikleri tek tek anlatacak değilim. Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı değerli bir arkadaşımıza devrediyoruz. İbrahim Turgut ekibiyle beraber taşın altına ellini koydu. Onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

Başkan İbrahim Turgut’un yönetiminde ise şu isimler yer aldı:

“Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim, Adnan ER, Yusuf Karaloğlu, Serkan Karavin Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Hasan Türüt, Orkun Kalkavan, İsmail Kuyumcu, Ümit Peçe, İmdat Önçırak, Fatih Bakoğlu, Ahmet Dokumacı Temel Hacıömeroğlu, Fatih Kızıltan, Saffet Kopuz, Recep Şalcı ve Mustafa Çilingiroğlu.”