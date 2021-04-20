Ceferin’den Perez’e yanıt: Çok büyük bir hata yapıyorsunuz

UEFA ile 12 kulüp arasında yaşanan Avrupa Süper Ligi krizinde karşılıklı açıklamalar birbirini izliyor. UEFA ve FIFA’nın tepkisini çeken oluşum ile ilgili Florentino Perez’i yaptığı “Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz ve gelirlerimiz azaldı. Artık gençler de futbolla ilgilenmiyor. Bu oyunu ayağa kaldırmak için bunu yapmamız gerekirdi. Biz UEFA'nın kuklası değiliz” açıklamasına UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den jet yanıt geldi.

45. UEFA Kongresi’nde üye ülkelere ve yetkililere seslenen Ceferin, futbolun herkesin yer aldığı bir oluşum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Futbol tarihe ve kültürüne saygı gösterilmeli. Futbol kimseye ait değil… Yaşanan bu kaos bizi daha güçlü kılacak. Bu oluşumda yer almayı kabul etmeyen tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Krize karşı hep birlikte bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Avrupa Süper Ligi’ni kurmak isteyen kulüpler, dokunulmaz olduklarını sanıyorlar. İngiliz kulüplerine sesleniyorum: Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. İngiliz taraftarlar saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bugün büyük ve dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlamalılar. Ve bugün Avrupa devleri iseler bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar. UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor. Bu reformlarla geleceğin futbolunu inşa ettiğimize inanıyorum. Birkaç bencil insan güzel oyunu öldürmeye çalışıyor.”

UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play ile ilgili de konuşan Ceferin “Finansal Fair Play’i kaldırmayı düşündüğümüz şeklinde bazı haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ancak yaşanan corona virüsü pandemisi nedeniyle sistemi yeniden uyarlamamız gerekebilir” dedi.