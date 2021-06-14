Çekya, İskoçya’yı Schick ile yıktı: 2-0 | EURO 2020 D Grubu

EURO 2020 D Grubu’nda İskoçya ile Çekya, Glasgow şehrindeki Hampden Park’ta karşılaştı. Çekya, rakibini Patrik Schick’in golleriyle 2-0 yenerek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

İngiltere’nin de Hırvatistan’ı 1-0 yendiği grupta Çekya bu galibiyetin ardından 3 puanla 1. sırada yer aldı. Gruptaki ikinci maçlar 18 Haziran Cuma günü oynanacak. Saat 19.00’da Hırvatistan ile Çekya, 22.00’de ise İngiltere ile İskoçya karşı karşıya gelecek.

SCHICK KAFA GOLÜYLE PERDEYİ AÇTI

Gol için İskoçya yarı sahasında baskı kuran Çekya, 42. dakikada 1-0 öne geçti. Coufal’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Patrik Schick çok iyi şekilde yükselen kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

İSKOÇYA BASKILI BAŞLADI

İkinci yarıya Christie yerine Che Adams’ı oyuna alarak başlayan İskoçya, Çekya kalesinde etkili oldu ancak skoru değiştiremedi.

48. dakikada Hanley’in etkili şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı. Bir dakika sonra ise Robertson’un sol kanattan yaptığı ortada Tomas Kalas’ın ters vuruşu kaleye doğru giderken kaleci Vaclik son anda topu kornere çelmeyi başardı.

SHICK’TEN EURO 2020’NİN EN GÜZEL GOLÜ

Dakikalar 52’yi gösterdiğinde ise belki de yıllarca unutulmayacak bir gol geldi. Çekya’nın golcüsü Patrik Schick bir kez daha sahneye çıkıp skoru 2-0 yaptı.

Orta sahada aldığı pasla ilerleyen Schick kaleci Marshall’ın da açıldığı gördü ve orta saha yuvarlağının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi. Uzaklardan çektiği bu topu herkes gibi kaleci Marshall da koşarak izledi top filelerle buluştu.