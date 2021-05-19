Celtic CEO’su Peter Lawwell’ın evi ateşe verildi

Celtic CEO’su Peter Lawwell’in evi, şüpheli bir benzinli bomba saldırısına uğradı. Lawwell ve ailesi, yangın sırasında evde uyuyordu ve yangın başladığı anda evden kaçmayı başardılar. Lawwell’ın kızı ve dört aylık torununun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Yangında şans eseri kimse yaralanmadı ancak, yaşananlar nedeniyle büyük şok yaşandı. Glasgow’un güney tarafındaki villada çıkan yangında bir benzin bombasının patladığı ortaya çıktı. Yangın sırasında bir aracın patlamasıyla alevler daha da artarken, yaklaşık 40 itfaiyeci olaya müdahale etti.

Araçlardan eve sıçrayan alevler, villanın neredeyse tamamını küle çevirirken yangın sonrası dev bir enkaz kaldığı görüldü.

“HEPSİ GÜVENDE”

Saldırı hakkında bir açıklama yayınlayan Celtic kulübü, “Patlama ve yangının ardından Peter Lawwell’in evine ve araçlarına ciddi hasar verildiğini ve ailenin evi terk etmeye zorlandığını doğrulayabiliriz. Peter’ın ailesi bu korkunç olayla sarsıldı ve şok oldu. Ama neyse ki hepsi güvende” ifadeleri kullanıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı bilgilendirmede ise, “Saat 01.00 civarında, Thorntonhall Peel Road üzerindeki bir evin önünde yangın çıkaran araçların ihbarını aldı. Yaralı kimse yok ve memurlar yangının nedenini belirlemek için itfaiyecilerle birlikte çalışıyor” dedi.

Lawwell, bu yaz Celtic’teki görevini Scottish Rugby’nin eski operasyon müdürü Dominic McKay’e bırakacak.