Celtic taraftarları tribünleri Filistin bayrakları ile donattı! Kulüp bu harekete izin vermedi

İskoçya’nın köklü ekiplerinden Celtic taraftarı, İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulmüne karşılık St. Johnstone ile oynanacak maç öncesi tribünleri Filistin bayraklarıyla donattı.

İsrail’in Gazze ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılar nedeniyle tüm dünyanın gösterdiği büyük tepkiye Celtic taraftarları da bu hareketle destek verdi. İsrail karşısında zulüm gören Filistin halkına açıkça destek olan Celtic taraftarlarının bu hareketine İskoçya Kulübü izin vermedi. Maç öncesi stadyuma donatılan Filistin bayraklarını toplatan kulüp yönetimine taraftar grupları bir bildire yayınlayarak tepki gösterdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Filistin bayrağının Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: “Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor.”

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, “Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır” ifadesini kullandı.

Celtic Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı. Açıklamada, takımın kaptanı Scott Brown pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞLARDI

Celtic taraftarları 17 Ağustos 2016’da UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda oynanan Hapoel Beer-Sheva maçında da tribünlerde Filistin bayrakları açmıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, maçta Filistin bayrağı açılması nedeniyle İskoç kulübüne 10 bin Euro para cezasına çarptırmıştı.