Cem Yılmaz’dan A Milli Takım’a moral gecesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Resmi Akaryakıt Tedarikçisi OPET, UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolundaki Milli Takım'a marka yüzü Cem Yılmaz ile birlikte “Güle güle Gidin, Güle Güle Gelin” konseptli bir moral gösterisi düzenledi.

A Milli Takım teknik heyeti, futbolcular ve personel, takımın bir süredir kamp yaptığı otelde düzenlenen etkinlikte Cem Yılmaz'ın esprileriyle keyifli anlar yaşadı. Cem Yılmaz, “Güle güle gidin, güle güle gelin” sloganı ile EURO 2020'de başarılar dilerken, Yılmaz'ın sahne performansı takım tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin bitiminde ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz’a imzalı Milli Takım forması hediye etti.