Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cem Yılmaz’dan A Milli Takım’a moral gecesi

EURO 2020 için 18 Mayıs’tan bu yana kamp yapan A Milli Futbol Takımı, dün akşam çalışmalarına kısa bir mola verip Cem Yılmaz’ın sahne gösterisini izledi.  

Güncellenme: 15:10, 29/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Cem Yılmaz’dan A Milli Takım’a moral gecesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Resmi Akaryakıt Tedarikçisi OPET, UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolundaki Milli Takım'a marka yüzü Cem Yılmaz ile birlikte “Güle güle Gidin, Güle Güle Gelin” konseptli bir moral gösterisi düzenledi.

A Milli Takım teknik heyeti, futbolcular ve personel, takımın bir süredir kamp yaptığı otelde düzenlenen etkinlikte Cem Yılmaz'ın esprileriyle keyifli anlar yaşadı. Cem Yılmaz, “Güle güle gidin, güle güle gelin” sloganı ile EURO 2020'de başarılar dilerken, Yılmaz'ın sahne performansı takım tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin bitiminde ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz’a imzalı Milli Takım forması hediye etti.

İlginizi ÇekebilirTürkiye-Azerbaycan karşılaşması ilklerin maçı olduTürkiye-Azerbaycan karşılaşması ilklerin maçı oldu
A Milli Takım Avrupa Azerbaycan Burak Yılmaz Cem Yılmaz Euro Futbol Güneş Şenol Güneş TFF Türkiye UEFA