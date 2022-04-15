Cemil Kazancı sesleri! Krizler dağ gibi

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Cemil Kazancı ismi ön plana çıkıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 16 Haziran'daki olağanüstü seçim öncesi aday bilinmezliği devam ediyor.

Nihat Özdemir'in 4 Nisan'daki istifasından 10 gün geçmesine rağmen göreve talip olan bir isim ortaya çıkmadı. Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor) ve Göksel Gümüşdağ'ın (Başakşehir) isimleri geçse de Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısının ardından 3 kulüp başkanının da aday olmayacağı netleşti. KBV'de, Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığının konuşulduğu ancak birçok kulübün bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi.

Kulislerde başkanlık için iş insanı Cemil Kazancı'nın adı favori gösteriliyor. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan 61 yaşındaki Kazancı'nın siyasetle ilişkilerinin de güçlü olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş kongre üyesi olan Kazancı'nın adaylığını kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor.

KRİZLER DAĞ GİBİ

Türk futbolu bir yandan TFF başkanını belirlemeye çalışırken bir yandan da kriz ortamından çıkış yolu arıyor. Yeni yayın ihalesinin bir türlü sonuçlandırılamaması sonrası gelirlerinin %80'i bu anlaşmaya bağlı olan Anadolu kulüpleri zora düştü. Federasyon ayrıca takımların yeni sezon öncesi harcama limitlerini de hesaplayamıyor. Bu durum kulüplerin transfer görüşmelerini de engelliyor.