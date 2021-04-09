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Cengiz Seçsev: Zor şartlar altında hazırlanıyoruz

Giresunspor’a evinde mağlup olan Eskişehirspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Cengiz Seçsev, “Hastalık nedeniyle zor şartlar altında kadro çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Güncellenme: 19:33, 09/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Cengiz Seçsev: Zor şartlar altında hazırlanıyoruz

Eskişehirspor, TFF 1. Lig 29. haftasında evinde konuk ettiği Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, “Maçın zor geçeceğini düşünüyorduk. Zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Bu şartlar altında kadro hazırlamaya çalışıyoruz. Kadromuzda hastalarımız oldu. Bunun neticesinde tecrübesiz ve genç oyuncularla maça çıktık. Onlar elinden geleni yaptı. Bireysel hatalar oldu. Futbol oynamaya çalışan ekibiz. Kaybettik bu yüzden üzgünüz” ifadelerini kullandı.

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