Cengiz Ünder asisti yaptı, maça devam edemedi
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-lacivertli formayı ilk kez giyen Cengiz Ünder, yaptığı asist sonrası oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’nin Yılport Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maça sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder ilk 11’de başladı.
Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altındaki ilk maçında asistle tanıştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder’in arka direğe yaptığı ortada Edin Dzeko topu ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 62. dakikada 1-0 öne geçirdi.
Cengiz Ünder, yaptığı asist sonrasında sakatlanarak oyundan alındı. Sakatlık geçiren Cengiz Ünder, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.