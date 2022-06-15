Cengiz Ünder: “Çok denedim ama atamadım”

A Milli Takım'ın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, ''Penaltıyı Hakan'dan istedim ama atamadım'' dedi.

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Cengiz Ünder, Milli Takım’ın Litvanya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten çok denedim, gol atmak istedim. Çocukluğum burada geçti, İzmir’in yeri bende ayrı, ekstra gol atmak istedim. Penaltıyı da Hakan’dan istedim, atamadım ama olsun” dedi.

EURO 2024 ile ilgili gelen bir soruya milli oyuncu, “Önümüzde 2 sene var, çok çalışmamız lazım. Genç bir takımımız var, genç oyuncularımız var. İyi hazırlanmamız lazım. Güçlü rakiplerle oynayacağız ama biz çok çalışırsak bunu başarabiliriz. Tekrar B Ligi’ne yükselmek istiyoruz, buradaki maçları hızlı hızlı kazanmak ve B Ligi’nde oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞUKAN SİNİK: SANIRIM İLK OLDU

Doğukan Sinik, Litvanya’yı yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sinik yaptığı açıklamada, “Açıkçası turnuvaya başlarken hedefimiz maçlarda gol yememekti. Hedefe ulaştık. Sanırım bir ilk oldu. Kamp başında ne hedeflediysek tamamladık. Çok mutluyum, kendi adıma da çok mutluyum. İnşallah devamı gelir” dedi.

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