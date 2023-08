Cengiz Ünder: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayla büyük hayaller kuruyor. Roma günlerini ve Dzeko ile olan anılarını paylaşan Ünder, en büyük hedefinin Fenerbahçe'yi zirveye taşımak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Cengiz Ünder, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

Akşam saatlerinde Marsilya’dan kalkan uçakla İstanbul’a gelen 26 yaşındaki milli futbolcu, ilk duygularını paylaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kanat oyuncusu, takıma katılmak için sabırsızlandığını ve en önemli hedefinin Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

Edin Dzeko ile transfer sürecinde görüştüklerini söyleyen Cengiz Ünder, bir an önce Fenerbahçe’ye gelmek istediği için stresli günler yaşadığını dile getirdi.

Cengiz Ünder’in açıklamaları:

“Yıllar süren Avrupa kariyerimden sonra Türkiye dönmek benim için çok özel. Süper Lig’de ilk oynadığım maç Fenerbahçe’ye karşıydı. Şimdi Süper Lig’e tekrar döndüm, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Kendimi çok heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, bunun için çok mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini vereceğim, kimsenin şüphesi olmasın.”

“DZEKO’YA ‘SABRETMEK GEREK’ DEDİM”

“Dzeko’yla sık sık konuşmuştuk. Sürekli ‘Ne zaman geliyorsun?’ diyordu. Ben de biraz sabretmemiz gerektiğini söylemiştim. Sonunda bugün geldim. İyi hissediyorum. Roma’da güzel zamanlarımız geçti onunla. Artık burada birlikteyiz. Ben daha çok gol attıracağım. Umarım en iyi şekilde bunu gerçekleştiririz.”

“FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM”

“Artık düşündüğüm zaman Avrupa kariyerimde 7 yıl oldu neredeyse ve sürekli menajerimle konuştuğumda yeni bir macera, tekrardan ülkeme dönme isteğimi söylemiştim. Sık sık görüşmeler olmuştu yazın. Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim.”

“SÜREKLİ DÜŞÜNDÜM, STRESLİ GEÇTİ”

“Benim açımdan stresli oldu. Çabucak takıma katılmak istiyordum. Biraz Almanya kampında Marsilya’ylayken kafam buradaydı. Ama en önemlisi şu an burada olmam. Bir an önce takıma katılmak istediğim için benim için çok stresli geçti. Sürekli düşünmek zorundaydım. Bazı çekincelerim vardı Marsilya ile antrenmana çıkarken. Şu an buradayım. Fiziksel olarak iyi durumdayım.”