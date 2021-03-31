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Cengiz Ünder’in işi zor… Gelecek sezon…

Leicester City'nin 23 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Cengiz Ünder'i kulübü Roma da kadrosunda düşünmüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:25, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol

Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder'in geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi, bu sezon 19 maçta 2 gol, 3 asistle beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu. Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca da bonservisinin kendilerinde bulunduğu milli futbolcumuz için “Çok iyi futbolcu ancak kendisini gelecek sezon kadroda düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'in yeni durağının İtalya Ligi'nden başka bir takım ya da bir İspanyol ekibi olacağı öne sürülüyor.

BİZE SORUN ÇIKARACAKLAR

Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun iddialı takımlarından İtalyanlardan ilginç bir açıklama geldi. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Ay-Yıldızlı ekibimizden çekindiğini ifade etti. Galatasaray'ın eski teknik patronu Mancini, “Türkiye; Fransa, Belçika veya Almanya gibi üst düzey bir takım olmayabilir ama bize sorun oluşturacaktır. Onlara dikkat edeceğiz” dedi. Türkiye'yi yakından tanıdığını ifade eden Roberto Mancini, “Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. Grubumuzun kolay olmadığını söylerken ciddiydim” ifadelerini kullandı.

A Grubu'nda Türkiye ile İtalya'nın yanı sıra İsviçre ve Galler de yer alıyor. Türkiye, Euro 2020'nin açılış maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak.

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