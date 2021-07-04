Cengiz Ünder’in yeni adresi belli oldu: Marsilya resmen açıkladı

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, özel uçakla şehre getirdiği milli futbolcu Cengiz Ünder transferini açıkladı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Marsilya, Roma’ya kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Fransız ekibi sezon sonunda 8.4 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle Cengiz Ünder’i kadrosuna katacak.

Ayrıca Marsilya, Cengiz’i bir başka kulübe bonservisiyle göndermesi durumunda Roma’ya yüzde 20’lik ödeme gerçekleştirecek.

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, 2017 yılında transfer olduğu Serie A ekibinden geçen sezon Leicester City’ye kiralamıştı.

Leicester’da sakatlık sonrasında istenilen performansı gösteremeyen ve 9 maçta 2 asist yapan Cengiz , Fransa Ligue 1’de yeniden kendisini göstermeye çabalayacak.

Marsilya, yıldız futbolcusu Florian Thauvin’in Meksika ekibi Tigres’e transfere olmasıyla kanattaki boşluğu doldurdu.