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Lyon’da oynayan ilk Türk futbolcu oldu

Altay'dan Lyon'a transfer olan 20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar, takımıyla ilk maçına kupadaki Monaco karşılaşmasında çıktı.

Güncellenme: 13:30, 22/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Lyon’da oynayan ilk Türk futbolcu oldu

Sezon başında Altay’dan Fransız ekibi Lyon’a transfer olan Türk futbolcu Cenk Özkacar, takımı ile ilk maçına çıktı. Lyon’un Fransa Kupası Çeyrek Finali’nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu 80. dakikada Leo Dubois’in yerine oyuna dahil oldu. Genç defans oyuncusu böylece Lyon’da forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.

Bununla ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Özkacar, “Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon’da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa’da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:13:26,