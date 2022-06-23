Cenk Tosun Beşiktaş için hazır kıta!

Forvet transferi için gaza basan Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun, siyah beyazlı yönetimin teklifini bekliyor.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ta yeni sezon kampına sayılı günler kaldı ve henüz bir forvet transferi yapılmadı. Siyah-beyazlılar, öncelik verdiği Muleka, Seferovic ve Arnautovic ile görüşüyor ama yüksek maliyetler Başkan Ahmet Nur Çebi'nin canını sıkıyor.

Yeniden siyah-beyazlı formayı giymek isteyen Cenk Tosun ise hazır kıta. Yönetim, istediği i simlerle anlaşamazsa Cenk Tosun'la imza aşamasına gelmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelere göre senelik 1.2 milyon Euro maaşta el sıkışıldı. Daha önce Cenk'in sakatlıkları nedeniyle çekingenliğini dile getiren Teknik Direktör Valerien İsmael onay verirse Cenk, kampa yetiştirilecek.

ABDÜLKERİM GİTTİ, HEDEF SAMET

Abdülkerim Bardakçı'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'la anlaşmak üzere… Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Adana DS'ye 1 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Adana ekibinin Başkanı Murat Sancak'ın Çebi'ye olumlu yanıt verdiği öğrenildi.