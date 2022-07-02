Cenk Tosun Beşiktaş’a geri döndü

Beşiktaş, eski forvet oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun’u kadrosuna kattı. Daha önce iki kez Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, üçüncü kez siyah-beyazlı ekibe geri döndü.

Beşiktaş’tan 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelmişti. 31 yaşındaki forvetin, yerli rotasyonunda büyük rahatlık sağlayacak olması ve camiayı bilmesi nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael tarafından da istendiği biliniyordu.

Beşiktaş, Cenk Tosun transferini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/yNLiKtKbE7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022

Yapılan paylaşımda “Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa” ifadelerine yer verildi.