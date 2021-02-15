Cenk Tosun: ‘Beşiktaş’ı şampiyon yapmaya geldim’

Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılırken, oyuna sonradan giren Cenk Tosun iki gol attı.

1150 gün sonra Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de boy gösteren tecrübeli forvet, maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına duygularını anlattı.

İşte Cenk Tosun’un maç sonu açıklamaları:

“Asla veda etmedim, Instagram’da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş’ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı.”

“Atiba’ya inanılmaz saygı duyuyorum”

“Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Atiba’ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin.”