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Cenk Tosun: Hop indim hop kalktım

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, şampiyonluğu tüm siyah-beyazlı taraftarlara armağan etti.

Güncellenme: 12:23, 16/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Cenk Tosun: Hop indim hop kalktım

Beşiktaş’ın 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, “Çok mutluyuz. 42 maçlık büyük bir maratondu. Herkes çok yoruldu, fedakarlık yaptı ama buna değdi. Takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan bütün taraftarlarımıza gelsin. Doya doya yaşasınlar” dedi.

Cezasından dolayı karşılaşmayı tribünden izleyemeyen Cenk Tosun, “Hop indim hop kalktım. Bir de cezam vardı son maçtan kalan. O yüzden burada takip etmek durumunda kaldım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez” şeklinde konuştu.

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