Cenk Tosun olmazsa Halil Dervişoğlu
Beşiktaş yönetimi, yerli forvet transferi konusunda taarruza geçti.
Beşiktaş’ta Halil Dervişoğlu ismi yeniden gündeme geldi. Cenk Tosun ile prensipte anlaşan ama Teknik Direktör Valerien İsmael'in deneyimli golcü için kafasında soru işaretleri bulunması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, Halil Dervişoğlu'nu listeye aldı.
Beşiktaş, hücumda çok yönlü bir oyuncu ihtiyacını kapatmak isterken, Halil'in Brentford'da devam eden sözleşmesi için ilk yıl kiralık ve sonraki sezon satın alma opsiyonlu sözleşme önerisini görüşecek.
GENÇLİK AŞISI
Beşiktaş yeni sezon öncesi transferde genç isimlere de yöneliyor. Beşiktaş, Makedon sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'yi renklerine bağladı. 29 Mayıs'ta 18'ine giren genç futbolcu, İstanbul'a gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Kampta denenecek olan Besar'ın, kiralanması bekleniyor.