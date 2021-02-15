Cenk Tosun’dan muhteşem dönüş

Beşiktaş'ın ara transferde Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, Süper Lig'e dubleyle döndü. Gençlerbirliği deplasmanında 62. dakikada Vincent Aboubakar'ın yerine dahil olan ve oyuna girer girmez pozisyon bulan yıldız futbolcu, dakikalar 89'u gösterdiğinde golle buluştu.

Dorukhan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan ‘Tosun Paşa', net bir vuruş yaparak kalecinin solundan topu filelerle buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. Cenk uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Josef'in asistinde farkı 3'e çıkarırken Süper Lig'e de duble yaparak geri döndü.

Süper Lig'de en son 17 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, tam 1156 gün aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşamış oldu.

1150 gün sonra Süper Lig’de

Cenk Tosun, Gençlerbirliği karşılaşmasının 62. dakikasında Aboubakar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 1150 gün aradan sonra yeniden Süper Lig'de boy gösterdi.

Son olarak 2017-2018 sezonunda ilk yarının son haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösteren Cenk Tosun, 23 Aralık 2017'de oynanan bu maçın ardından siyah-beyazlı forma altında Türkiye Kupası maçına çıkmış ve daha sonra da Everton'a rekor bir bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçıyla birlikte tam 1150 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Süper Lig maçında forma giydi.

Asist kralı Ghezzal'dan gol siftahı

Gençlerbirliği maçının 4. dakikasında Rachid Ghezzal uzaktan harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Geride kalan 24 maçın 16'sında forma giyen ve yaptığı 10 asistle, asist krallığında zirvede olan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında Rosier'in golüyle 1-0 kazanırken, Fransız futbolcu kariyerinde ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Rosier'in ardından Ghezzal da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk kez gol atmış oldu.

Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında 62. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.