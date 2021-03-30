Cezayir, Feghouli’nin gol attığı maçı farklı kazandı

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H Grubu’nda sahasında Botswana ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli de maçı boş geçmedi ve rakip fileleri havalandırdı. Cezayir’in gollerini 24. dakikada Aissa Mandi, 58. dakikada Sofiane Feghouli, 64. dakikada penaltıdan Riyaf Mahrez, 72. dakikada Baghdad Bounedjah ve 88. dakikada da Farid Boulaya kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Cezayir puanını 14’e çıkarırken, Botswana ise 4 puanla son sırada kaldı.