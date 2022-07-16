Chancel Mbemba 27 değil 34 yaşında çıktı!

Porto'da sözleşmesi sona erdikten sonra Marsilya'ya imza atan Chancel Mbemba'nın 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıktı. Fransız basınının paylaştığı belgelerde Mbemba'nın 1988 doğumlu olduğu görülüyor.

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Geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Marsilya’ya imza atan Kongolu savunmacı Chancel Mbemba’nın gerçek yaşının çok daha büyük olduğuyla ilgili yeni belgeler ortaya çıkarıldı.

CNN Fransa’da yer alan haberine göre; 27 yaşında olduğu bilinen Mbemba’nın 4 farklı doğum tarihi olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Fransız gazeteci Romain Molina, Mbemba’nın 27 yaşında değil 34 yaşında olduğunu gösteren bir doküman paylaştı. Kayıtlarda Kongo’da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba’nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili FIFA tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı kaydedilirken bulunan tüm belgelerin incelendiği aktarıldı.

Geçen sezon Porto’yla sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Mbemba, bedelsiz olarak Marsilya’ya imza atmıştı. Kongolu savunmacı Porto ile sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da gündemine gelmişti.

Teknik açıdan yetenekli bir savunma oyuncusu olan Mbemba, 2006’dan itibaren Kongo’da üç kulüpte oynadı ve doğum tarihi ES La Grace ve Mputu’da CNN’e verilen resmi Kongolu oyuncu fotoğraflı kartlarının kopyalarına göre 8 Ağustos 1988 olarak kaydedildi.

Afrika ülkelerinde Avrupa’ya bir çıkış kapısı olarak görülen gençlik turnuvalarında yaş küçültülmesi daha güçlü takımlar oluşturmasına olanak tanır. Oyuncunun yaşı, maaşları ve gelecekteki satış değerleri üzerinde etkileri olduğu için alım satım kulübü için de önemlidir. Bu nedenle Mbemba’nın da bir çok doğum tarihi üzerinde oynama yapıldığı tahmin ediliyor.