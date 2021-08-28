Chelsea 10 kişi kaldığı maçta Anfield’da Liverpool’a kaybetmedi

Anfield'da 45 dakika 10 kişi oynayan Chelsea, 1-0 öne geçtiği maçta Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Chelsea’yi öne geçiren golü 22. dakikada Kai Havertz attı.

Liverpool, ilk yarının son dakikalarında VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Pozisyonda topu çizgiden elle çıkardığı gerekçesiyle Chelsea’nin defans oyuncusu Reece James kırmızı kart gördü. 45+5. dakikada topun başına gelen Muhammed Salah, penaltıyı gole çevirdi.

KLOPP SERİNİN UZAMASINA İZİN VERMEDİ

Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golü için bastırsa da sonuca ulaşamadı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu skorla kendisi gibi Alman olan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel’e karşı aldığı üst üste iki yenilgiden sonra serinin 3 maça çıkmasına izin vermedi.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 7’ye yükseltti. Chelsea, milli aradan sonra Aston Villa’yı konuk edecek. Liverpool ise Leeds deplasmanına gidecek.