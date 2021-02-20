Chelsea 6 maçtır kaybeden Southampton’a takıldı

İngiltere Premier Lig’de Southampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. St. Mary’s Stadyumu’ndan oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Southampton’ın 33. dakikadaki golünü Liverpool’dan kiralanan Takumi Minamino kaydetti. Chelsea’nin golü 54. dakikada Mason Mount’un penaltı vuruşunda geldi. Mason Mount, Chelsea’nin Premier Lig tarihinde penaltıdan gol atan 25. futbolcu oldu.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybeden Chelsea, 43 puana ulaştı. Premier Lig’de 6 hafta kaybeden Southampton, Chelsea’den 1 puan alarak 30 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig’de hafta için Southampton, Leeds United’a konuk olacak. Chelsea hafta sonu Manchester United’ı ağırlayacak.