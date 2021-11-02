Chelsea, İsveç’ten 3 puanla döndü

Lukaku, Mount ve Werner'den yoksun olan Chelsea, şut yağmuruna tuttuğu Malmö'yü tek golle geçerek 4. maç sonunda 9 puana yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 4. hafta maçında Malmö ile Chelsea karşı karşıya geldi. Yeni Malmö Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanmayı başardı.

Londra’da rakibini 4-0 yenen Chelsea, deplasmanda da rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. İngiliz devi, kaleyi bulan 11 şuttan sadece 1 gol çıkarabildi. Malmö de isabetli şut çekemediği karşılaşmada skora ortak olamadı.

Chelsea’nin golü 56. dakikada Hakim Ziyech’ten geldi. Faslı yıldız, Hudson-Odoi’nin ceza sahasında yerden gönderdiği pası boş pozisyonda rahatça filelere göndermeyi başardı.

Bu sonucun ardından Malmö puansız son sırada yer aldı. Chelsea de 9 puan ve maç fazlasıyla 1. sıraya yükseldi.

Chelsea grubun 5. maçında 23 Kasım Salı günü sahasında Juventus’u konuk edecek. Malmö de sahasında Zenit’i ağırlayacak.