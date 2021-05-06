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Chelsea Real Madrid maçı sonrası büyük tepki gören Eden Hazard özür diledi

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Chelsea'ye 2-0 yenilen Real Madrid'te maçtan sonra Eden Hazard'ın Chelsea'deki eski takım arkadaşlarıyla gülüp eğlenmesi gündeme oturmuştu. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak özür diledi.

Güncellenme: 22:21, 06/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Chelsea Real Madrid maçı sonrası büyük tepki gören Eden Hazard özür diledi

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde Chelsea’ye elenen Real Madrid’de maç sonundaki neşeli hareketleri sebebiyle tepki gören Eden Hazard, taraftardan özür diledi.

İspanya La Liga devi Real Madrid'in taraftarları, Şampiyonlar Ligi finalini kaçırmalarının ardından Eden Hazard'a tepki göstermişti. Belçikalı futbolcunun, son düdükten sonra eski takım arkadaşlarıyla şakalaştığı görüntüler infial yarattı.

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‘HAYALİM HEP MADRİD’TE OYNAMAKTI’

Real Madrid forması giyen eski Chelsea oyuncusu Eden Hazard, mücadelenin sonunda eski takım arkadaşı Kurt Zouma ile eğlenirken kameralara yansımıştı. Eden Hazard, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Üzgünüm, Real Madrid taraftarlarını üzmek istemedim. Özür dilerim. Benim hayalim hep Real Madrid’de oynamaktı ve buraya da kazanmaya geldim. Haydi La Liga için savaşalım. Hala Madrid!” dedi.

2019'da 90 milyon Sterlin bedelle Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, o günden beri ilk kez Stamford Bridge'de forma giymişti.

Chelsea İspanya Real Madrid Şampiyonlar Ligi sosyal medya transfer
Yayınlanma Tarihi:22:16,