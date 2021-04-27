Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Chelsea, Real Madrid’e karşı avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea öne geçtiği maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Pulusic'in attığı golle geriye düşen Real Madrid'de Benzema yarı final biletinin ucundan tuttu. Rövanş mücadelesi 5 Mayıs'ta oynanacak.

Güncellenme: 00:09, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Chelsea, Real Madrid’e karşı avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid, İspanya’da ağırladığı İngiliz rakibi Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Alfredo Di Stefano Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 14’üncü dakikasında Chelsea Pulusic’in golüyle öne geçerken, Real Madrid 29’uncu dakikada Benzema’nın golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, ilk maçta aldığı beraberlikle avantajı ele geçirdi.

RÖVANŞ 5 MAYIS’TA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinde rövanş mücadelesi ise 5 Mayıs’ta Chelsea’nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu’nda oynanacak.

Yarı finali diğer ayağında Paris Saint Germain sahasında Manchester City ile yarın akşam saat TSİ 22:00’de karşı karşıya gelecek.

İlginizi ÇekebilirŞampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'ndaŞampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı'nda
Chelsea İspanya Manchester City Paris Paris Saint Germain Real Madrid Şampiyonlar Ligi UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi
Yayınlanma Tarihi:23:57,