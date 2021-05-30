Chelsea’nin kahramanı Kai Havertz: ‘Bu an için 15 yıl bekledim’

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City’yi 1-0 yenen Chelsea ikinci kez kupayı müzesine götürürken, golün sahibi Alman orta saha Kai Havertz gecenin kahramanı oldu.

21 yaşındaki futbolcu 42. dakikada Mason Mount’un pasında topla buluştuktan sonra kaleci Ederson’u çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi ve kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezon rekor transfer ücretiyle (102 milyon Euro) Bayer Leverkusen’den transfer edilen Havertz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun için uzun süre bekledim. Bu an için 15 yıl bekledim ve şimdi yaşıyorum” dedi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Kai Havertz’in düşük formu, Teknik Direktör Frank Lampard’ın Ocak ayında Chelsea’deki görevinden alınmasının nedenlerinden biriydi. O sırada Premier Lig’de sadece 1 gol atan Havertz, Alman teknik adam Thomas Tuchel geldikten sonra da bocaladı ve Nisan ayına kadar ligde başka gol atamadı.

Ancak Tuchel yönetiminde Havertz, Avrupa’nın büyük kulüpleri için neden aranan adam olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı.

“BU ADAM SÜPERSTAR OLACAK”

Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta, şampiyonluk kutlamaları sırasında Havertz’e sarılarak “Bunu hak ediyor, zor bir sezon geçirdi. Bu adam bir süperstar olacak. Zaten öyle. Deli gibi koşmakla kalmadı, bize Şampiyonlar Ligi’ni kazandırdı” ifadelerini kullandı.