Chelsea’yi bitiren tarihi son! VAR kararı ve yıllar sonra aynı hikaye…

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 öne geçmesine rağmen Real Madrid'e turu veren Chelsea için gecenin dönüm noktası VAR kararı oldu. Daha önce 4 kez son şampiyonu eleyerek kupayı alan Real Madrid için yıllar sonra aynı mutlu kader beklenmeye başlandı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Chelsea’ye 3-2 mağlup olarak yarı final kapısını araladığı maç tarihi anlara sahne oldu. Londra’daki ilk maçta 3-1 kazanan Real Madrid sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle yarı finale uzanırken İngilizler adına uzun yıllar unutulmayacak bir son yaşandı.

Şampiyonlar Ligi’nde geceyi unutulmaz kılan olaylar zinciri mücadelenin ikinci yarısında yaşandı. Mason Mount’un 15. dakikada attığı golle maçın henüz maçında öne geçen Chelsea soyunma odasına tek farklı üstünlükle giderken ikinci yarı oldukça moralliydi.

ALONSO’NUN VAR KARARIYLA İPTAL EDİLEN GOLÜ

51’de Rüdiger’ın kornerden gelen kafa golüyle 2-0’ı bulan İngilizler maçı uzatmalara taşıyacak skoru da elde etmişti.

Ancak ilk büyük şok maçın kader anı olarak sayılabilecek 64’üncü dakikada yaşandı. Real Madrid kale sahası içinde topla buluşan Marcos Alonso’nun içeri çevirdiği top Carvajal’den sekip Alonso’ya çarptı ve yine İspanyol oyuncunun önünde kaldı. Alonso topu sağ ayağıyla uzak köşeden 90’a yolladı ve takımını 3-0 öne taşıyan golü kaydetti.

Bu skor Chelsea’ye turu getiriyordu. Dolayısıyla İspanya’da tribünlerde sadece İngiliz taraftarların sevinç çığlıkları duyuluyordu. Ancak VAR pozisyonda devreye girdi ve Alonso’nun elle oynadığını Polonyalı hakem Szymon Marciniak’a iletti. Hakem pozisyonu izlemeden ‘elle oynama’ kararı ile golü iptal etti.

HER ŞEY BİTMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU…

Chelsea cephesi kararla birlikte adeta yıkıldı ancak 10 dakika sonra sahneye Timo Werner çıktı ve tur için gerekli olan üçüncü golü atmayı başardı. Bu kez Real Madrid adına her şey bitmiş gibi görünüyordu.

Santiago Bernabéu’daki müthiş sessizliğe yılların eskitemediği bir kahraman karşı çıktı. 36 yaşındaki Luka Modric ayağının dışıyla bir sihir yaptı ve akıl dolu bir ortayla 80’de Rodrygo’ya maçı uzatmalara taşıyacak golün asistini yaptı.

Çılgın gecede her şey yeniden başlıyordu. Uzatmalarda bir başka yıllanmış şarap, Real Madrid’in assolisti, ilk maçın adamı Karim Benzema son sözü söylemeye geldi. 96’da attığı golle Chelsea’nin fişini çekti.

Şampiyonlar Ligi Kupası’nı en çok kazanan takım olan Real Madrid (13 kez), Chelsea’yi geçerek adını tam 15. kez yarı finale yazdırmış oldu. Son 12 sezonda 10. kez yarı finale yükselen Madrid ekibi, turnuva tarihinde en çok yarı final gören kulüp olmayı başardı.

5. KEZ KUPAYI ALABİLECEK Mİ?

Devler Ligi tarihinde 5. kez kupanın son sahibini turnuva dışına yollayan Mor Menekşeler akıllara yine yıllardır olan bir sonu getirdi. Real Madrid son şampiyonu elediği 4 sezonda da Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. Chelsea’nin elenmesiyle futbolseverler Real Madrid’in yine aynı mutlu sonu yaşayacağı görüşünde birleşti.

DAHA ÖNCE ELEDİĞİ SON ŞAMPİYONLAR:

1997/98 – Borussia Dortmund

1999/2000 – Manchester United

2001/02 – Bayern Münih

2013/14 – Bayern Münih

1968 SONRA İLKİ BAŞARDILAR AMA YETMEDİ

Real Madrid’e 3 gol atan Chelsea, 1968’de Manchester United’dan bu yana bunu başaran ilk İngiliz takım oldu ancak bu 3 gol, son şampiyonun adını yarı finale yazdırmasına yetmedi.

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