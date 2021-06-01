Cherif Ndiaye’de mutlu son! Üç yıllık imza

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cherif Ndiaye’nin satın alma opsiyonunu kullandı. İzmir temsilcisi, Senegalli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Ndiaye’ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 40 maça çıkan Senegalli golcü, 12 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.