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Cherif Ndiaye’de mutlu son! Üç yıllık imza

Göztepe, Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Güncellenme: 15:12, 01/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Cherif Ndiaye’de mutlu son! Üç yıllık imza

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cherif Ndiaye’nin satın alma opsiyonunu kullandı. İzmir temsilcisi, Senegalli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Ndiaye’ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 40 maça çıkan Senegalli golcü, 12 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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