Christian Eriksen taburcu edildi

EURO 2020’deki Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran ve ilk müdahale sonrasında yeniden hayata döndürülen Christian Eriksen’den güzel haber geldi.

12 Haziran Cumartesi günü oynanan maçta yere düşen ve ardından hastaneye götürülen Eriksen’in kalbine ameliyatla kalp pili takıldı. Danimarka Federasyonu yaptığı açıklamada, tedavisi sona eren 29 yaşındaki futbolcunun taburcu edildiğini duyurdu.

Milli takım doktoru ve kardiyak uzmanının birlikte aldığı karar sonrasında Eriksen’in yaşamına kalp piliyle devam etmesinin zorunluğu olduğu açıklanmıştı.

ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılan Eriksen, milli takım kampını ziyaret edecek ve ardından evine gidip dinlenmeye başlayacak.

ICD NEDİR?

“ICD” Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır.

15 HAZİRAN’DA FOTOĞRAFLA MESAJ GÖNDERDİ

Eriksen üzücü olayın yaşanmasının ardından 3 gün geçtikten sonra Danimarka Milli Takımı’nın resmi Twitter hesabı aracılığıyla açıklama yaptı ve fotoğraf paylaştı.

“Tatlı destek mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim” diyen Eriksen, “Ben ve ailem için çok şey ifade ediyorlar. İyi hissediyorum ancak hâlâ birkaç tetkik yaptırmam gerekiyor. Şimdi, Danimarkalı takım arkadaşlarım için destek olma zamanı” ifadelerini kullandı.