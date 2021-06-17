Christian Eriksen’e kalp pili takılacak

EURO 2020’de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen’e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen’e kalp masajı da yapılmıştı. Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı. Eriksen’in yaşamına kalp pili ile devam etmek zorunda olduğu açıklandı. İşte Danimarka’dan yapılan açıklama:

“Milli takım doktoru ve kardiyak uzmanı ile ortak yürütülen incelemeler sonrasında, kalbindeki ritim bozukluğunu giderebilmek için Eriksen’e ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılmasına karar verildi…”

ICD NEDİR?

“ICD” Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır.

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SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yıldız futbolcu, yaşanan üzücü olaydan 3 gün sonra fotoğraf paylaştı ve bir açıklama yaptı. Inter forması giyen yıldız futbolcu, milli takımın Twitter hesabından fotoğraf ve mesaj paylaştı.

“Tatlı destek mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim” diyen Eriksen, “Ben ve ailem için çok şey ifade ediyorlar. İyi hissediyorum ancak hâlâ birkaç tetkik yaptırmam gerekiyor. Şimdi, Danimarkalı takım arkadaşlarım için destek olma zamanı” ifadelerini kullandı.