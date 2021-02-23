Christoph Daum’dan heyecanlandıran İstanbul paylaşımı

Fenerbahçe’de üst üste alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan ve tartışma yaratan teknik direktör Erol Bulut’un takımdaki geleceği belirsizliğini korurken sosyal medyada heyecan yaratan bir gündem ortaya çıktı.

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da teknik direktör olarak çalışan Christoph Daum, Instagram hesabından bir kez daha İstanbul paylaşımı daha yaptı. Alman teknik direktör Christoph Daum, Instagram hesabından 3 hafta içinde 2. kez İstanbul paylaşımı yaptı.

Daum, Ortaköy Camii’sinin önünde eşiyle olan fotoğrafını paylaşıp “Günaydın. Good Morning. Guten Morgen.” notunu düştü.

Tecrübeli teknik direktörün bu paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken Fenerbahçe taraftarlarının Daum’a sarı lacivert kalp emojileri yollaması dikkat çekti.

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FENERBAHÇE İLE 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Daum, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e yenildiği maçtan sonra da Türkiye’de çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış ve ”Türkiye benim ikinci vatanımdır” demişti. Süper Lig’de 2003-2004 ve 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum daha önce 1994-1995’te de Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşımıştı.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR…

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam kariyerinde 10 farklı takımda görev yaptı. Son olarak Romanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde 8 maça çıkan Alman teknik adam, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Daum, Köln, Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Avusturya Wien, Fenerbahçe, Frankfurt, Brugge ve Bursaspor’da teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe’nin Göztepe’ye yenildiği maçtan sonra Daum’un bu paylaşımı dikkat çekerken sosyal medyada ”Daum kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatmaya devam ediyor” şeklinde yorumlandı. İşte sosyal medyada Daum paylaşımları…

Daum dedem yine paylaşım yapmış şu adamın sesini duyun ya sjndjxmdjxj — Toni #ErolKöyüne (@pasor8numara) February 23, 2021

Daum gelirse uzun zamandır görev yapmaması ve yaşı dolayıyla eski performansını gösteremeyebilir. Emre Belözoğlu’nun tecrübesi yok. Bence bu takıma başarılı, tecrübeli ve yabancı bir teknik direktör lazım. — Şevval (@fb_askeri) February 23, 2021

Wenger gelecekse veyahut başka biri Daum da olabilir. Gelecek gördüğü bir ismi yanında getirip , 2-3 sene sonra takımı ona teslim edecek şekilde olmalı.

Yap , boz , bir yere kadar… — TekTabancaFenerbahçe¹⁹⁰⁷ (@TekTabanca_Fb) February 23, 2021

Görünüşe göre Erol Bulut'la yollar ayrılıyor,Daum geliyor.Bence kendi teknik ekibiyle gelmesi lazım,tecrübeli isimlerle. — Emre ‘ (@emreeyesilbas) February 23, 2021

Daum Fenere gelmek için herşeyi yapıyor sosyal medyadan — Fenerin City (@fenerincity) February 23, 2021

Daum gelirse eger 4 5 mac sonra kalpten gider oran 1.00 — yigit (@yigite21) February 23, 2021

Daum dedem bizi çok istiyor hissediyorum — Emine (@Eminethings) February 23, 2021