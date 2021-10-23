Cihat Arslan: Hakem sanki maçın berabere bitmesini istememiş gibi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, “VAR’a gidersin kararını verirsin. Maça +8 verdi. Gerçekten oyunun soğuması açısından da önemli bir faktör. Yani Hüseyin Hoca’nın performansı benimkinden iyi değildi” dedi.

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Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Cihat Arslan, iki takım açısından da zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, ”Hem psikolojisi zordu hem de puan tablosundaki yeri açısından zor bir karşılaşmaydı. İspatlı bir sistemle oynadık yani sakatlıktan ve Covid'den dönen futbolcular oldu. Takımın bu sistemi oynayabileceğini hissediyorduk. Daha önce bunu yapamamıştık çünkü sakat oyuncuların çokluğu vesaire. Maç dengeli gitti. Baskıyla başladık sonra Rizespor oyunu dengeledi. Ama maçın geri kalanına baktığımızda rakip ceza sahasında 28 kere topla buluşmuşuz. Rizespor ise 10 kere buluşmuş. Aslında bu istatistiksel anlamda çok değerli bir şey. Ama biz son paslarda ve son tercihlerde biraz hatalı davrandık. Bitiricilik noktasında başarılı olamadık. Rölanti bölümünde 2-1'i, 3-1'i yakalayabilirdik. Fakat son beş dakikada orta sahada direncimiz azaldı. Tarkan'ın da tansiyonunun düşmesiyle 1 kişi eksik kaldık. Yani 100. dakikada bir kişi eksik düştük. Sonuca bakılınca talihsiz bir gol yedik. Kendi adımıza hiç istemeyeceğimiz bir olay. Hem eksiktik hem de kötü bir gol yedik. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi. Haris topu uzaklaştırsaydı belki de hakem maçı bitirecekti. Ama Rizespor 2-1 yaptı. Onlar için çok büyük bir hediyeydi bu gol. Çünkü taraftar istifa diye bağırırken bir anda rüzgâr tersine döndü” dedi.

Maçın hakemi Hüseyin Göçek'in kararlarına da değinen Arsalan “Hakem maçı 100. dakikaya kadar taşıdı. Sanki maçın berabere bitmesini istememiş gibi. İlla biri kazansın gibisinden oldu. Hani biz mahalle maçları yapardık, bir takım illa kazanacaktı. Kazanan olmasa sabaha kadar oynanırdı. Saygısızlık olmasın, gerçekten bazı kurumları tenzih ederek söylüyorum VAR'a gidersin kararını verirsin. Maça +8 verdi. Gerçekten oyunun soğuması açısından da önemli bir faktör. Yani Hüseyin Hoca'nın performansı benimkinden iyi değildi” ifadelerini kullandı.