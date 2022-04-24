Cihat Arslan: Nuri Şahin’e, Emre Belözoğlu’ya konuşma hakkı verin

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Konyaspor’a 3-2 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta “6 kez takım düşürenler milli takımda hoca oluyor” sözlerine açıklık getiren Arslan, “6 kere küme düşüren derken aslında ben kendimi ortaya koydum orada” dedi.

Türk futbolunda Pro Lisans’ın kaldırılması gerektiğini savunan Arslan, “Nuri Şahin Türkiye’nin belki gelmiş geçmiş 4 dil bilen Dortmund’ta oynamış, Real Madrid’te oynamış, Emre de öyle. En donanımlı insanlar lisansı olmadığı için konuşamıyorlar ama lisanssız çalıştırıyorsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan altyapıdan oyuncu oynatma konusunda lisans sorunu yaşadıklarını söyleyen Arslan, “2 bin 500 liraya 1 trilyon cezadan ve 5 kategorinin kapanmasından kurtulduk” şeklinde konuştu.

Cihat Arslan’ın gündem yaratan sözleri:

“HALKIN DİLİNDEN ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Zaten konuşunca yanlış anlaşılıyor. Eskiden hocalar çıkardı, futbolcular maç biterdi ‘Bugün mağlup olduk, önümüzdeki maçlara bakacağız’ falan filan, ona dönmemizi istiyorlar ama herhalde teknik direktör koltuğunda oturan insanların da profesörlerin anlayabileceği dilden değil de biraz halkın dilinden konuşması lazım. Çünkü biz sonuçta halka hitap ediyoruz. Halkımızın anlayabileceği şekilde en basitinden basit örneklerle anlaşılmaya çalışıyorum.”

“EMEKÇİLERE SAYGISIZLIK YAPMAM”

“İşte geçen haftada da Galatasaray maçında söylemiştik. Dünle bugün kavga ederse kaybeden gelecek olur. Ben orada da kendimden örnek verdim. Dedim ki; ‘Yeter ki arkan olsun’ öteki mübalağa sanatıydı. 6 kere küme düşüren derken aslında ben kendimi ortaya koydum orada. ‘6 kere de düşürsen sen arkan varsa, milli takım hocası olabilirsin’ dedim. Futbol emekçilerine asla saygısızlık yapmam. Milli takımda 6-7 bin liraya çalışan Ömer hocalar, Tuna hocalar oradaki ekibi asla saygısızlık olarak adlandırılmaması gerekir. Biz söylersek önce kendi nefsimize söyleriz ama yönetenlerle ilgili her zaman problemim var. Bunu da gizlemiyorum.”

“2 BİN 500 LİRAYA 1 TRİLYON CEZADAN KURTULDUK”

“Altyapıda bir toplantıya girdik. Altyapı çocuklarını nasıl geliştirebiliriz. Çünkü 3 haftadır çocukları alıyorum, 3 haftadır oynayamıyorlar. Oynayamayan altyapı çocuklarının bu sefer gelişimi duruyor. Bunu nasıl halledebiliriz diye toplandık ve toplantıyı bitirmek zorunda kaldık. Dediler ki, ‘hocam acil bir tane lisans kiralamamız lazım.’ Bu Türkiye’ye ait bir tabir. Lisans kiralamamız lazım. Lisans olmazsa altyapımıza 1 trilyon ceza geliyor, 5 tane genç kategori iptali oluyor. Altyapı olarak kiralık lisans aradılar, sonra Allah’a şükürler olsun bir tek Türkiye’de olur kiralık lisans bulabildik. 2 bin 500 liraya 1 trilyon cezadan ve 5 kategorinin kapanmasından kurtulduk.”

“TÜRKİYE’DE HER ŞEY DEĞİŞİYOR”

“Biz bunları söyleyince insanlar da ‘Bu bir şeyler söylüyor’ diyor. Ya söyleyeceksin, elinle düzeltemiyorsan dilinle düzelteceksin, dilinle düzeltemiyorsan kalbinle buz edeceksin. Biz teknik direktörlerse gördüğümüz yanlışları tabii ki söyleyeceğiz. Türkiye’de her şey değişiyor. İşte yöneticiler atanacak, kanunlar değişecek diye, biz maça çıkıyoruz. Bir hocayla fotoğrafa giriyoruz aynı hoca maç sonu fotoğrafa giremiyor. Ben fotoğrafı Emre ile çekiyorum, ötekiyle çekiyorum maçı başka biri yorumluyor.”

“PRO LİSANSI KALDIRIN”

“Ben de diyorum ki Saffet abi Allah aşkına bir de hocaları dinleyin, İtalya’da Maurizio Sarri bankacıyken hoca oldu. Anayasanın eşitlik maddesine istinaden diyorum ki, pro lisansı kaldırın, teknik direktörlerle kim mukavele imzalıyorsa bu eczacı bile olsa çıkıp o konuşsun benim gibi. Şimdi düşünün benim lisansım yok, başka biri konuşacak burada ama küfrü yiyen benim, alkışı alan benim ama konuşan başka biri.”

“NURİ ŞAHİN, EMRE BELÖZOĞLU…”

“Şimdi Nuri Şahin Türkiye’nin belki gelmiş geçmiş 4 dil bilen Dortmund’da oynamış, Real Madrid’de oynamış, Emre Belözoğlu da öyle. En donanımlı insanlar lisansı olmadığı için konuşamıyorlar ama lisanssız çalıştırıyorsun. O zaman konuşma hakkı da verin. Biz onları dinlemek istiyoruz. Bunlar Türk futbolu adına vizyon getiren insanlar. Bunların da önünü açın.”

“MALATYA TARİHİNİN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYOR”

“Sadece bu yönetimsel problemler yok, hakem anlamında da problemlerimiz var bizim. Dün Adana Demirspor maçında da yaşandı, bugün burada da yaşandı. Çifte standartlı kararlar var. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman ‘bu çok konuşuyor’ oluyor. Var olma mücadelesi veriyoruz. Şimdi siz meteorolojiye deseniz ki, ’10 gün sonra ben Kayseri’ye gideceğim, hava durumu nedir’ meteorolojiden de diyorlar ki, ’10 gün sonra yağmurlu, Erciyes etrafında sis olacak’. Biz de diyoruz ki, teknik direktör olarak, Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, en zor zamanlarını yaşıyor. Ben de diyorum ki, el birliğiyle gelin bu çocuklar dağılmadan bu takımı tutalım. Senemizi kurtaralım. Futbolu ondan konuşmak istemiyorum. Öteki hata yaptı, öteki gol attı ama bizim sorunumuz şu an sahada değil, bizim sorunumuz saha dışı. Bunun da çözülmesini bekliyorum.”

Öte yandan Arslan, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgili olarak övgü dolu ifadeler kullanarak, “Ahmet kardeşimizi, çok değerli bir insanı ve futbolcusunu kaybetti ve ligin en üst seviyesinde kalmaya çalışıyor ve başarıyor bunu. İlhan hocayı, ekibine sonsuz teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum” dedi.