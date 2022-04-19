Cihat Arslan’dan şoke eden tepki! ‘6 kere takım düşüren adama Milli Takım veriyorlar’

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, ''Kariyerimi kaybedebilirim, umurumda değil. Türkiye'de 6 kere takım düşüren adama Milli Takım da veriyorlar, yeter ki arkan olsun...'' ifadelerini kullandı.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a kaybettikleri maçın ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Türkiye’deki altyapı problemine değinen Arslan Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı hocası Tolunay Kafkas’ı ima ederek tepki gösterdi.

Ertaç Özbir’in ilk 11’de olmaması kararını kendisinin verdiğini dile getiren Arslan, “Gelecek seneyi inşa ederken başka oyunculara da şans vermemiz gerekiyor. Ertaç bizi zor dönemde bırakıp gitmedi yani, bilinsin” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPIDA YATIYORUM”

Yeni Malatyaspor altyapısında yattığını söyleyen Cihat Arslan, “Bir gün önce U17 ve U16 maçlarının tamamını seyrettim. Bugün son 2 giren oyuncumuz, ilk defa forma giydi. Umut Silopili bir çocuk. Bir ay önce futbolcu olmaz diye göndermişler. Umut hem Silopi’ye hem bize umut olabilir. Altyapıdaki ümit ışığını yakmak içindi bu. Her giren oyuncu çok önemli benim için. Geleceğimiz gençlerde. Yekta’yı ilk defa ben oynattım, Halil’i ilk defa ben oynattım, Emre Kılınç’ı liseye giderken oynattım. Teknik direktör olarak paraya, arsaya eve değil, oyuncuya yatırım yapmalıyız. Kaç çocuk çıkarırsam, ailelerine umut olursam, yeter. Kariyerimi kaybedebilirim, umurumda değil. Türkiye’de 6 kere takım düşüren adama Milli Takım da veriyorlar, yeter ki arkan olsun… Bizi yönetenler de inşallah bu hassasiyeti gösterir. İnsan, en değerli varlık. O çocukların ümidini gerçekleştiremiyorsak, hiçbirimizin bu koltuklarda oturmaya hakkı yok” diye konuştu.

“BURADAN KAÇ TANE İNSAN KURTARABİLİRSEM, KENDİMİ O KADAR BAŞARILI GÖRECEĞİM”

Arslan son olarak, “Borç olarak, para olarak hiç bakmıyorum. Bir kuruş cebimize para girmedi teknik heyet olarak. Kaç tane insan kurtarabilirsem, kendimi o kadar başarılı göreceğim. O yüzden ısrarla devam ediyorum. Devam etmek için tek neden gençler. Ben direndikçe, Malatya da direnecek. Birileri de diyecek ki, evet bir mücadeleye girelim. Parasız da yaparım bunu. Belki kariyerim zarar görüyor ama umurumda bile değil. Türkiye’de 6 kere küme düşen adama milli takım da veriyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.