Cimbom transferde gaza bastı

Sarı kırmızılılarda transfer çalışmalarına hız verildi. 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında takımdaki eksikler göze çarptı. Fatih Terim ve yardımcıları, sahada aksayan bölgeleri tespit etti. Hazırlık maçı sonrasında hazırlanan raporda özellikle kaliteli sol bek eksiği olan savunmanın henüz istenen seviyede olmadığına, orta alanda da rakibe fazla boşluk verildiğine dikkat çekildi. Hücum anlamındaki performans takdir toplasa da kanat forvet özellikli bir oyuncunun daha gerekli olduğu belirtildi. Başkan Burak Elmas'la saha kenarında mini bir zirve gerçekleştiren Fatih Terim'in yönetimden eksiklikleri bir an önce tamamlanmasını istediği öğrenildi.

GALATASARAY ATİNA YOLCUSU

Önceki akşam Kasımpaşa'yla hazırlık maçı yapan Cimbom, dün salonda ve sahada rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray kafilesi, bugün saat 16.30'da ise özel bir uçuşla Yunanistan'a hareket edip yarın Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina'da kampa girecek.