Clarence Seedorf’tan ırkçılıkla mücadele önerisi: ‘Ağzını kapatana…’

Futbolda son dönemde artan ırkçı olaylar hakkında açıklamalarda bulunan eski yıldız futbolcu Clarence Seedorf, bu durumu engelleyebilmek için farklı bir öneride bulundu.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Valencia savunmacısı Mouctar Diakhaby rakibi tarafından ırkçı saldırıya maruz kalırken, Real Madrid’in eski orta saha oyuncusu Seedorf teklifinin oyuncuları ırkçı sözler söylemekten alıkoyacağına inanıyor.

“Futbolcu rakibiyle konuşurken ağzını kapatırsa bu sarı kartla cezalandırılmalı” diyen Seedorf, “Birbirleriyle konuşan oyuncular var ve son haftalarda bunun ırkçı olaylara neden olduğunu gördük. Ağız kapatmayı yasaklayarak buna karşı önlem alabiliriz” ifadelerini kullandı.

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HAKEMLERE MİKROFON ÖNERİSİ

Seedorf’un teklifinden önce, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, ragbide olduğu gibi sahada söylenenleri duymak için hakemlere küçük bir mikrofon verilmesi fikrini desteklediğini söyledi.

Seedorf, ırkçılıkla mücadelede uzun vadeli çözümün eğitimden geçtiğini söylerken “Uzun vadede eğitim, ırkçılığa karşı savaşmanın tek aracıdır” şeklinde konuştu. UEFA’nın Futbol ve Sosyal Sorumluluk Direktörü Michele Uva da, Seedorf’un eğitimin önemi hakkındaki açıklamasına destek verdi:

“Irkçılık ve nefret söylemi toplumumuzda derin köklere sahip. Eğitim, stratejimizin temel bir aracıdır.”