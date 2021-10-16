Çok bilinmeyenli Fenerbahçe! Vitor Pereira’yı zorlayan üç bölge…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçında sahaya çıkartacağı ilk 11'i üç isim dışında belirledi.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’de gözler Teknik Direktör Vitor Pereira'da. Trabzonspor mücadelesi öncesi Portekizli teknik adamın kadro tercihini hem futbolcular hem de camia merak ediyor. İdmanlarda farklı denemeler yapan Pereira'nın on biri neredeyse her gün değişiyor. Buna rağmen sekiz ismin yeri garanti gibi… Kalede Altay, önünde Szalai ve Kim, ortada Gustavo, kanatlarda Osayi ile Ferdi, hücumda ise Mesut ve Serdar… Bu futbolcular, Trabzonspor'a karşı takımın ana hatlarını oluşturacak. Ancak üç bölge var ki Vitor Pereira'yı zorluyor. Stoper, orta saha ve hücumda birer forma boşta. Bu bölgeler için dokuz isim mücadele ediyor.

SAVUNMA: SERDAR-NOVAK-TISSERAND

Min-Jae Kim ve Attila Szalai'nin partneri kim olacak? Bu soru taraftarlar kadar Pereira'nın da aklını karıştırıyor. Serdar Aziz'in gözünde sıkıntı var. Özel gözlük hazırlanan tecrübeli oyuncu, forma şansı en yüksek isim. Buna rağmen rakibin etkili ofansına önlem için Pereira, Novak'ı sağ stoperde denedi ve memnun kaldı. Sakatlıktan yeni çıkan ama bölgenin asıl sahibi Tisserand'ın ise şansı düşük.

ORTA SAHA: SOSA-MERT HAKAN-ZAJC

Luiz Gustavo'nun orta alandaki partneri için favori oyuncu Jose Sosa… Hem idman performansı hem de Trabzonspor'u yakından tanıması Arjantinliyi kadronun değerli bir ismi yapıyor. Bununla birlikte milli araya çok formda giren Mert Hakan da son idmana çıktı. Bir süredir dinlendirilen başarılı futbolcunun zorlu maçta oynama ihtimali belirdi. Miha Zajc da adaylar arasında ancak onun hücum gücü ikinci devreye saklanacak.

HÜCUM: PELKAS-ROSSI-VALENCIA

Mesut Özil ve Serdar Dursun, Vitor Pereira'nın ana hücum gücü olacak. S.Dursun, milli takımda kritik bir gol attı ve moralli. Özil, fit durumda ve taktik dizilişte anahtar önemde. Dimitrios Pelkas ya da Diego Rossi son forma için iddialı. Pelkas, idman performansıyla

küçük bir adım önde olsa da Rossi de iddialı. Milli takımından dün akşam saatlerinde dönen Valencia'nın ise maçın ikinci yarısında şans bulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kilidini onlar çözecek!