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Colin Kazım Richards’tan müthiş gol… 108 yıllık derbiye damga vurdu

Derby Country forması giyen Colin Kazım Richards, takımının Nothingham Forest ile oynadığı derbi maçta muhteşem bir gole imza attı.

Güncellenme: 13:31, 02/03/2021
Spor HaberleriFutbol

İngiltere Championship’in 33. haftasında eski Milli futbolcu Colin Kazım Richards’ın forma giydiği Derby Country, sahasında konuk ettiği Nothingham Forest ile 1-1 berabere kaldı. Wayne Rooney’nin takımın başına geçmesiyle form grafiği yükselen ve küme düşme hattından çıkan Derby Country, maçın son bölümünde sahneye çıkan 34 yaşındaki Colin Kazım Richards’ın attığı harika golle Nottingham Forest karşısında beraberliği kurtardı.

108 yıllık bir geçmişe sahip olan derbi maçta orta sıralara yükselmek isteyen iki takım sahaya üç puan parolasıyla çıktı. Maça iyi başlayan Nothingham Forest, 33. dakikada Garner ile öne geçti. İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda beraberlik için rakip saldıran Derby Country, 84. dakikada Colin Kazım Richards’ın şık golüyle bir puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maç ilk 11’de başlayan Colin Kazım Richards, 90 dakika sahada kaldı.

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Yayınlanma Tarihi:13:30,